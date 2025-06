Die großen Fußball-Events verfolgen, wie bspw. die Bundesliga, den UEFA-Cup oder die Champions League und damit Geld verdienen – sicherlich hast du bereits davon geträumt, das „schnelle Geld“ mit Sportwetten zu machen. In dieser Hinsicht geben wir dir eine schlechte und eine gute Nachricht geben. Die Schlechte ist, es hat noch niemand geschafft, mit Sportwetten zum Millionär zu werden. Doch die gute Nachricht ist, dass es durchaus möglich ist, die Haushaltskasse mit extra Geld aufzubessern. Letzteres ist allerdings nur dann möglich, wenn du dich für einen seriösen und vertrauenswürdigen online Sportwetten Anbieter entscheidest.

Genau hier kommen dann Fragen auf wie beispielsweise:

Wie finde ich einen seriösen online Sportwetten Anbieter?

Worauf muss ich bei der Auswahl achten?

Welche Unterschiede gibt es bei den einzelnen Anbietern?

Genau hier kommen wir ins Spiel. Denn wir haben alle wichtigen Sportwettenanbieter im online Sportwettenbereich getestet und bewertet. Mit unserem Sportwetten Vergleich erhältst du eine Entscheidungshilfe für die Auswahl deines Buchmachers.

Anpfiff – die Suche nach einem passenden, zuverlässigen Wettanbieter

Geht es darum, die Spreu vom Weizen zu trennen, dann hilft nur eines: eine gute Recherche. Doch genau hier stehen besonders Wett-Einsteiger vor einem großen Problem: worauf sollen man achten?

Wir wissen aus Erfahrung, dass es nicht einfach ist, DEN besten Sportwetten Anbieter zu finden. Sicherlich kommt es zum einen auf die eigenen Vorlieben beim Wetten an, aber die Auswahl an Buchmachern ist mittlerweile beachtlich und das hat zur Folge, dass sich einige sogar auf bestimmte Sportarten spezialisiert haben, wie z. B. Tennis oder auch Pferde- bzw. Windhundrennen.

Die besten Sportwetten Anbieter 2024 im Test

Wer selbst eine oder mehrere Sportwetten abgeben möchte, steht bekanntlich vor der Qual der Wahl. Welcher Wettanbieter ist der Beste oder sollte ich mich lieber gleich bei mehreren Buchmachern registrieren? Soll es ein Online-Wettanbieter sein oder lieber nur ein Buchmacher im Wettlokal vor Ort? Ist die passende Sportwette für mich überhaupt dabei oder ist das Angebot beim gewählten Anbieter zu klein? Wie sieht es mit dem Kundenservice aus und ist mein Geld nach einer Einzahlung wirklich sicher? Das und mehr beantworten wir in unserem umfassenden Sportwetten Test.

Sportwetten Test – das sind unsere Test-Kriterien

Lesen Sie nachfolgend, welche Test Kriterien für uns eine bedeutende Rolle spielen, um zu entscheiden, welches in den jeweiligen Kategorien der beste Wettanbieter ist. Getestet haben wir die Anbieter nach folgenden Bereichen:

Kriterien für die Bewertung von Sportwetten-Anbietern

Eine sorgfältige Bewertung von Sportwetten-Anbietern beruht auf mehreren wichtigen Kriterien. Diese Kriterien umfassen Lizenzierung und Sicherheit, Wettangebot und Quoten, Live-Wetten und Streaming, Benutzerfreundlichkeit und Mobile App, Zahlungsmethoden und Transaktionssicherheit, Kundendienst und Support sowie Bonusangebote und Promotionen.

Lizenzierung und Sicherheit

Die Lizenzierung eines Sportwetten-Anbieters ist eines der wichtigsten Kriterien. Es stellt sicher, dass der Anbieter rechtlichen Bestimmungen entspricht und unter staatlicher Aufsicht steht. Eine gültige Lizenz von einer anerkannten Aufsichtsbehörde wie der Malta Gaming Authority oder der UK Gambling Commission ist entscheidend.

Sicherheit umfasst auch den Schutz der Kundendaten durch SSL-Verschlüsselung. Regelmäßige Überprüfungen und Zertifizierungen durch unabhängige Dritte wie eCOGRA oder iTech Labs stärken das Vertrauen der Kunden.

Wettangebot und Quoten

Ein breites Wettangebot ist für viele Wetter von großer Bedeutung. Dies sollte verschiedene Sportarten wie Fußball, Tennis, Basketball und weniger populäre Sportarten umfassen. Auch die Tiefe der Wettoptionen in jeder Sportart spielt eine Rolle.

Die Höhe der Quoten ist ein weiterer wichtiger Faktor. Anbieter mit hohen Quoten bieten potenziell höhere Gewinne. Quoten sollten zudem stabil sein und nicht willkürlich schwanken.

Live-Wetten und Streaming

Live-Wetten bieten eine dynamische Möglichkeit, auf Sportereignisse zu setzen, die bereits im Gange sind. Wichtige Features sind schnelle Aktualisierungen und eine reibungslose Benutzererfahrung. Anbieter sollten eine Vielzahl von Live-Wetten für verschiedene Sportarten und Events bieten.

Streaming-Dienste, die es den Nutzern ermöglichen, Spiele live zu verfolgen, sind ein zusätzlicher Pluspunkt. Dies verbessert das Wetterlebnis und bietet den Nutzern eine Plattform, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Benutzerfreundlichkeit und Mobile App

Die Benutzerfreundlichkeit der Website ist entscheidend für ein positives Wetterlebnis. Eine intuitive Navigation und übersichtliche Layouts sind fundamental. Ladegeschwindigkeit und die Verfügbarkeit von Suchfunktionen erhöhen den Bedienkomfort.

Eine gut entwickelte Mobile App ist ebenfalls wichtig. Sie sollte sowohl für iOS als auch für Android verfügbar sein und alle Funktionen der Desktop-Version bieten. Eine schnelle und reibungslose Performance der App ist dabei unerlässlich.

Zahlungsmethoden und Transaktionssicherheit

Eine Vielzahl von Zahlungsmethoden bietet den Nutzern Flexibilität. Optionen sollten Kreditkarten, E-Wallets wie PayPal und Skrill, sowie Banküberweisungen umfassen. Die Geschwindigkeit der Ein- und Auszahlungen ist auch ein wichtiger Punkt, wobei schnelle Transaktionen bevorzugt werden.

Transaktionssicherheit wird durch die Verwendung von Verschlüsselungstechnologien gewährleistet. Anbieter sollten den Nutzern transparente Informationen über Gebühren und Bearbeitungszeiten bereitstellen.

Kundendienst und Support

Ein zuverlässiger Kundendienst ist für die Nutzerzufriedenheit unerlässlich. Verfügbare Kontaktmethoden sollten unter anderem Live-Chat, E-Mail und Telefon umfassen.

Die Verfügbarkeit des Supports an sieben Tagen in der Woche ist wünschenswert. Auch die Qualität der Antworten und die Kompetenz des Support-Teams spielen eine Rolle. Mehrsprachiger Support ist ein zusätzliches Plus.

Bonusangebote und Promotionen

Bonusangebote können neue Nutzer anziehen und bestehende Nutzer binden. Zu den gängigen Angeboten zählen Willkommensboni, Einzahlungsboni und Gratiswetten. Die Bedingungen dieser Boni sollten fair und klar verständlich sein.

Promotionen und regelmäßige Aktionen halten das Interesse der Nutzer aufrecht. Hierzu gehören Treueprogramme, Cashback-Angebote und spezielle Event-Promotions. Transparenz bei den Umsatzbedingungen ist hierbei essenziell.

Unsere Sportwetten-Erfahrung

Nichts geht über persönliche Erfahrung. Das bedeutet konkret, dass wir nicht nur die losen Fakten zu den einzelnen Wettanbietern recherchieren, sondern auch selbst bei jedem einzelnen Anbieter unterwegs sind. Durch unsere langjährige Sportwetten Erfahrung wissen wir, worauf es bei der Bedienung der Webseiten und beim Setzen der Wetten wirklich ankommt.

Von dieser Sportwetten Expertise profitieren auch unsere Leser. Wir vermitteln unsere Informationen und die Ergebnisse aus dem Sportwetten Test zu 100 Prozent objektiv. Dabei ist es irrelevant, ob es sich um einen etablierten und bekannten Sportwetten Anbieter oder um einen ganz neuen Wettanbieter handelt, der sich erst noch behaupten muss. Fakt ist Fakt, sodass jedes Unternehmen die gleichen Chancen im Sportwetten Test hat. Wettfreunden aus Österreich empfehlen wir https://www.sportwetten-vergleich.at.

Langjährige Erfahrung des Wettanbieters

In unserem Sportwetten Test schauen wir uns erst einmal an, um welchen Anbieter es sich handelt. Wie lange ist das Unternehmen auf dem Markt etabliert und welche Historie kann es vorweisen? Inwiefern bestehen vielleicht schon im Vorfeld des Angebotes Erfahrungen im Sportwetten Markt? All das wird beim Sportwetten Test gewertet, da sich langjährige Erfahrung und damit eine hohe Sportwetten Expertise natürlich positiv für die Kunden auswirkt.

Dadurch wissen Wettanbieter, welche Vorstellungen Wettfreunde haben, was ihnen wichtig ist und worauf es in diesem Geschäft ankommt. Gleichzeitig ist die fehlende Erfahrung eines etablierten Anbieters aber auch kein K.-o.-Kriterium. Wir testen auch neue Wettanbieter genauso umfassend und jene Unternehmen können im Sportwetten Test ein ebenso gutes Testurteil erhalten wie etablierte Anbieter. Die Erfahrung des Anbieters stellt schlichtweg nur das Erste von vielen Merkmalen dar, die beim Wettanbieter Test relevant sind.

Diese 3 Wettanbieter haben im Test unserer Redaktion besonders gut abgeschnitten



97 /100 Wertung 5,0 rating Betovo Stärken Vielfältiges Sportwetten-Angebot

Guter Quotendurchschnitt

Livestreams 250 € Exklusiver Bonus 100% auf die 1. Einzahlung Zum Anbieter AGB gelten, 18+

89 /100 Wertung 4,3 rating BetRiot Stärken Vielfältiges Sportwettenangebot

Attraktiver Willkommensbonus

Live Wetten 200 € Bonus auf die 1. Einzahlung Zum Anbieter AGB gelten, 18+

92 /100 Wertung 4,3 rating NovaJackpot Stärken Großes Angebot an Prematch- und Live Wetten

Mächtige Boni für alle Kunden

Kryptowährungen bei den 19 Zahlungsmethoden 200 € Bonus auf die 1. Einzahlung Zum Anbieter AGB gelten, 18+

Sicherheit und Seriosität

Das Hauptaugenmerk, bei dem absolut keine Minuspunkte auftauchen dürfen, sind die Themen Sicherheit und Seriosität eines Sportwetten Unternehmens. Ohne Sicherheit geht es nicht, gerade beim Einsatz von Echtgeld und bei der Übertragung von Daten im Internet. Auch die Seriosität des Angebotes muss stets gewährleistet sein.

Die Bewertung in diesem Punkt ist zweigeteilt. Einerseits werden Wettanbieter anhand der reinen Fakten geprüft und bewertet, aber auch subjektive Eindrücke in Bezug auf das Vertrauen spielen eine Rolle.

Gute Wettanbieter sollten in unserem Sportwetten Test stets mit höchsten Sicherheitsstandards punkten. Das betrifft sowohl Einzahlungen als auch Auszahlungen, aber auch ein guter Kundenservice gehört zu einem seriösen Angebot.

Ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt im Sportwetten Test ist die Lizenz des jeweiligen Unternehmens. Für einen seriösen Wettanbieter ist eine ebenso seriöse und vor allem legale Lizenz absolute Pflicht. Durch die Lizenz wird garantiert, dass sich der Buchmacher entsprechenden Standards verpflichtet und dass es regelmäßige Kontrollen zur Einhaltung gibt.

Die deutsche Sportwetten-Lizenz & EU-Lizenz – eine gültige Lizenz schafft Vertrauen

Du hast sicherlich erkannt, dass eine gültige Lizenz für einen online Buchmacher ein Muss ist. Denn damit zeigt der Anbieter ganz klar auf, dass er zu den seriösen und vertrauenswürdigen im online Sportwettenbereich gehört.

Nun ist es kein Geheimnis, dass die Sportwetten über einen langen Zeitraum verrufen waren, und dies scheint sogar weiterhin in vielen Köpfen festzusitzen. Eben aus diesem Grund ist eine gültige Sportwettenlizenz ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Doch wie erhält ein Buchmacher eine solche und woher stammen die unterschiedlichen Lizenzen?

Eine gültige Sportwettenlizenz erklärt

Eine Sportwettenlizenz ist im Grund eine Art Zertifikat, mit der die Seriosität und Sicherheit eines Buchmachers bestätigt und gewährleistet wird. Die entsprechenden Informationen sind zumeist im unteren Bereich des Wettportals zu finden. Dort kann die Registrierungsnummer in Erfahrung gebracht werden, der Betreiber des Portals und dessen Unternehmenssitz sowie die ausstellende Behörde der Sportwettenlizenz.

Auf diese Art und Weise kann die Angst vor Abzocke und betrug dem Kunden genommen werden. Bei den seriösen Anbietern ist das Symbol der Glücksspielbehörde zugleich mit einem Link versehen. Ein Klick auf dieses und die gültige Lizenz wird angezeigt.

In diesem Bereich ist Transparenz sehr wichtig, denn so kann der Kunde in Erfahrung bringen, auf wen er sich einlässt.

Die deutsche Lizenz für Sportwetten

Seitdem 15.10.2020 werden von dem Regierungspräsidium Darmstadt die Sportwettenlizenzen vergeben, an die Buchmacher, die in Deutschland ihre Dienste anbieten wollen. Dafür müssen sich die Anbieter im Vorfeld bewerben und nachweisen, das sie die strengen Auflagen des Glücksspielstaatsvertrages 2021 erfüllen. Nur wenn das der Fall ist, erhält der Wettanbieter eine Lizenz für Deutschland.

Folgende Faktoren spielen für den Erhalt einer deutschen Wettlizenz eine Rolle:

Monatliche Einzahlungen sind auf 1000€ limitiert.

Die Aufsichtsbehörde speichert die Spielerdaten.

Live-Wetten sind eingeschränkt.

Ein gleichzeitiger Log-in bei mehreren Wettanbietern mit deutscher Lizenz ist nicht mehr möglich.

Ein Panikbutton muss integriert werden, mit dem sich der Spieler direkt für 24 Stunden sperren kann.

Einige Wettmärkte sind verboten.

eSport Wetten sind verboten.

Zugleich garantiert die deutsche Wettlizenz, ein faires Spiel sowie sichere Quoten und eine korrekte Auszahlungsmoral der Anbieter.

Gut zu wissen: Auf unserer Seite und in unserem Sportwetten Test stellen wir ausschließlich Buchmacher vor, die über eine gültige, legale und seriöse Lizenz verfügen! Über diesen Punkt müssen sich Sportwetten-Fans daher niemals Gedanken machen, sondern können sich in ihrem eigenen Test ganz in Ruhe den weiteren Kriterien widmen.

Datenschutz und Spielsuchtprävention beim Wettanbieter

Ein weiterer Punkt, der zum Thema Sicherheit und Seriosität gehört, ist der Datenschutz. Ein zuverlässiges System ist für Buchmacher daher unerlässlich. In unserem Sportwetten Test haben wir darauf geachtet, dass die jeweiligen Anbieter ein SSL Zertifikat besitzen. Dadurch ist eine sichere Verbindung der Nutzerdaten gewährleistet.

Der Schutz der Daten alleine reicht aber nicht aus, um den Nutzer auf der Webseite zu schützen. Auch die Spielsuchtprävention fällt in diesen Bereich und darf bei einem guten Online Buchmacher auf keinen Fall fehlen. Gute Unternehmen unterstützen ihre Nutzer dabei, den Wettfreuden in gesundem Maße nachzugehen. Hierfür stehen den Nutzern entsprechende Limits, beispielsweise für maximale Einzahlungsbeträge, zur Verfügung.

Zur Sicherheit der Kunden gehört im dritten Schritt auch, dass sichergestellt werden muss, wer hinter dem Account steckt. Dazu ist eine Kontoverifizierung notwendig. Diese ist vielleicht für Wettfreunde nicht gerade angenehm, sondern wird eher als lästig empfunden, dient aber einzig und alleine der Sicherheit für den Nutzer. Die Verifizierung schützt vor Betrug und gleichzeitig kann sichergestellt werden, dass die Person auch tatsächlich über 18 Jahre alt ist – eine rechtliche Vorgabe, um Sportwetten platzieren zu dürfen.

Transparenz und Erfahrung

Wie bereits beschrieben, so ist die Erfahrung eines Buchmachers durchaus ein positives Zeichen. Natürlich haben auch neue Wettanbieter alle Chancen, um im Sportwetten Test gut abzuschneiden. Dennoch ist es vorteilhaft, wenn ein Unternehmen bereits etabliert ist und lange auf dem Markt besteht.

Gleichzeitig sorgt die Transparenz einer Firma dafür, dass Kunden wissen, woran sie sind. Gut geeignet sind in diesem Punkt Aktiengesellschaften. Diese börsennotierten Unternehmen sind gesetzlich zu einer höheren Transparenz verpflichtet, sodass auch Nutzer des jeweiligen Unternehmens von diesen verstärkten Informationen profitieren können.

Sportwetten-Angebot

Wenn der gewählte Sportwetten Anbieter seriös und sicher ist, dann kommt es in der Regel nur noch auf Feinheiten an. Viele Wettanbieter unterscheiden sich vor allem in den kleinen Details, wie beispielsweise im Angebot auf der Webseite. Die Sportwetten können sehr breit aufgestellt sein, sprich viele Sportarten. Alternativ oder zusätzlich kann es auch sein, dass der Sportwetten Anbieter stark in die Tiefe geht, dann bietet er für einige Sportarten sehr viele verschiedene Ligen an.

Auch die Wettarten sind unterschiedlich und je nach Anbieter weniger breit aufgestellt. Im Wettangebot gibt es je nach Anbieter durchaus starke Unterschiede, wobei es nicht einzig und alleine nur auf die Masse ankommt. Nachfolgend eine Übersicht, wie wir das Wettangebot beim Sportwetten Test überprüft und anschließend bewertet haben.

Breite des Wettangebotes: Im ersten Schritt haben wir überprüft, wie breit das generelle Wettangebot des Buchmachers ist. Welche und wie viele verschiedenen Sportarten werden für Wetten angeboten? Viele Online Buchmacher kommen auf mehr als 30 verschiedene Sportarten, sodass gerade neue Wettanbieter einiges anbieten müssen, um hier mitzuhalten. Das Ziel ist es, den Sportwetten Nutzern sowohl die etablierten und bekannten Sportarten anzubieten, aber auch kleinere und etwas exotischere Angebote unterbreiten zu können.

Im ersten Schritt haben wir überprüft, wie breit das generelle Wettangebot des Buchmachers ist. Welche und wie viele verschiedenen Sportarten werden für Wetten angeboten? Viele Online Buchmacher kommen auf mehr als 30 verschiedene Sportarten, sodass gerade neue Wettanbieter einiges anbieten müssen, um hier mitzuhalten. Das Ziel ist es, den Sportwetten Nutzern sowohl die etablierten und bekannten Sportarten anzubieten, aber auch kleinere und etwas exotischere Angebote unterbreiten zu können. Tiefe des Wettangebotes: Der zweite Schritt bezieht sich auf die Tiefe der einzelnen Sportarten. Das bedeutet wiederum, dass viele Sportarten zwar gut sind, aber auch die Wettangeboten innerhalb der jeweiligen Sportarten recht breit aufgestellt sein sollten. Wie viele Spiele oder Events können zu dieser Sportart bewettet werden? Beim Hauptsport Fußball bieten die besten Bookies oft über 100 verschiedene Ligen an, die aus den unterschiedlichsten Ländern stammen. Wer nur Top-Ligen anbietet, wird die Fußballfans nicht zufriedenstellen und landet auch in unserem Sportwetten Test weiter unten.

Der zweite Schritt bezieht sich auf die Tiefe der einzelnen Sportarten. Das bedeutet wiederum, dass viele Sportarten zwar gut sind, aber auch die Wettangeboten innerhalb der jeweiligen Sportarten recht breit aufgestellt sein sollten. Wie viele Spiele oder Events können zu dieser Sportart bewettet werden? Beim Hauptsport Fußball bieten die besten Bookies oft über 100 verschiedene Ligen an, die aus den unterschiedlichsten Ländern stammen. Wer nur Top-Ligen anbietet, wird die Fußballfans nicht zufriedenstellen und landet auch in unserem Sportwetten Test weiter unten. Wettmöglichkeiten: Im dritten Punkt geht es in der jeweiligen Sportart und gewählten Liga um die konkreten Wettmöglichkeiten. Einige Buchmacher bieten diesbezüglich sehr vielfältige Wetten an, was in unserem Test mit Extrapunkten belohnt wird. Auch Sonderwetten und Spezialwetten wirken sich positiv auf das Gesamtergebnis aus. Wetten fernab des Sports sind bei Sportwetten-Fans ebenfalls mittlerweile sehr beliebt. Bekannt sind diese Wettarten als Unterhaltungswetten, Politikwetten oder Gesellschaftswetten. Gewettet wird beispielsweise auf den Ausgang einer Wahl oder Auszeichnungen für Schauspieler.

Zusammengefasst: Natürlich könnte man argumentieren, dass es gar nicht auf die Masse ankommt, da Sportwettler meistens nur bestimmte Angebote nutzen. Das ist korrekt, aber dennoch schätzen es Wettfans sehr, wenn sie über ihre üblichen Wetten hinaus noch weitere Möglichkeiten beim Buchmacher haben. Firmen sollten daher möglichst breit und tief gleichermaßen aufgestellt sein und dazu viele verschiedene Wettmöglichkeiten anbieten.

Wettquoten

Wenn ein Wettspieler vor der Wahl steht, welchen Buchmacher er wählt, dann ist vor allem die Quote entscheidend. Angenommen, die identische Wette wird bei zwei Online Buchmachern angeboten, aber bei einem Wettanbieter würde der Nutzer eine geringfügig bessere Quote erhalten. Genau dort würde sich der Nutzer wohl registrieren oder die Wette platzieren.

Genau aus diesem Grund sind die Quoten bei Sportwetten ein sehr entscheidender und nicht zu unterschätzender Faktor. Die Quote selbst sagt im Übrigen vereinfacht ausgedrückt aus, wie viel Geld ein Kunde bekommt, falls er gewinnt. In Relation setzen müssen Kunden aber auch gleichzeitig die Steuern oder Gebühren, die möglicherweise von diesem Gewinn abgezogen werden. Da auch die Gebühren bei den Buchmachern anders gehandhabt werden, sagt die Quote alleine auch wieder nichts aus. Es kommt wie so oft auf das Gesamtbild an.

Der Quotenschlüssel bei den Sportwetten

Für die Berechnung einer Quote verwenden Buchmacher einen sogenannten Quotenschlüssel. Dieser wird auch als Auszahlungsschlüssel bezeichnet und in Prozent angegeben. Der Wert gibt an, wie viel Prozent der Wetteinsätze wieder an die Kunden als Gewinne ausgezahlt werden. Demnach ist ein höherer Prozentwert besser für Nutzer.

Angenommen, ein Buchmacher hat einen Quotenschlüssel von 95 Prozent, dann würden 95 Prozent der Wetteinsätze als Gewinne wieder an Nutzer ausgezahlt werden. Die verbliebenen fünf Prozent bleiben dem Unternehmen als Gewinn. In unserem Sportwetten Test ist ein Buchmacher daher mit mehr Punkten belohnt worden, umso höher der Quotenschlüssel ausgefallen ist.

Der individuelle Quotenvergleich

Zwar sagt ein Quotenschlüssel eines Online Buchmachers schon viel aus, ist aber ebenfalls wieder nicht alles. Einige Buchmacher bieten beispielsweise bei Favoriten-Siegen sehr gute Quoten an, holen sich diese Verluste aber durch Außenseiter-Tipps wieder, bei denen es möglicherweise weniger für die Kunden gibt. So kann der Quotenschlüssel zwar höher oder niedriger sein, aber im Quotenvergleich schneidet das Unternehmen dann doch wieder ganz anders ab.

Es kommt daher neben dem generellen Auszahlungsschlüssel auch darauf an, wie die Quoten konkret bei den einzelnen Wetten ansehen. Für unseren Buchmacher Test haben wir uns viele verschiedene Sportarten, Wettarten und Events angesehen und die jeweiligen Quoten der verschiedenen Anbieter verglichen. Mehr Punkte gab es für Sportwetten Anbieter, die häufiger mit Bestquoten im Vergleich punkten konnten.

Live Wetten

Sport ist schnelllebig und pulsiert – das ist auch den Wettfreunden bewusst, weshalb vor allem Live Wetten im Sportwetten Geschäft gut ankommen. Ein Online Buchmacher, der keine oder nicht ausreichend Live Wetten im Angebot hat, kann daher im Sportwetten Vergleich auch nicht sonderlich gut abschneiden.

Auch bei den Live Wetten gilt, das Angebot sollte sowohl in die Breite als auch in die Tiefe gehen. Neben der Auswahl an Livewetten spielen für eine gute Bewertung auch die Quoten eine Rolle. Dazu kommt, dass beim Livewetten Angebot natürlich sehr viel Tempo und Qualität gefragt ist. Der Anbieter für Sportwetten muss die Quoten in Echtzeit aktualisieren, Informationen bereitstellen, das System ohne technische Probleme anbieten und vieles mehr.

Normalerweise würden wir sagen, weniger ist mehr, doch in dem Fall dürfen Sportwetten Anbieter ruhig klotzen. Viele praktische Live Wetten Features sorgen auch für zufriedene Kunden, weshalb beispielsweise ein Event-Kalender, verschiedene Darstellungsmöglichkeiten, Livescores, Statistiken, Streams, Live Bilder und Co. positiv in den Sportwetten Test eingeflossen sind.

Kundenservice und Support

Für ein gutes Testergebnis im Sportwetten Test gehört natürlich auch ein erstklassiger Kundenservice dazu. Beim Service und Support sind einige Faktoren natürlich etwas subjektiv, da es darauf ankommt, welche Probleme oder Fragen bestehen. Dennoch konnten wir im Test die einzelnen Anbieter anhand messbarer Faktoren vergleichen.

Wie viele verschiedene Kontaktmöglichkeiten gibt es? Über soziale Medien, E-Mail und Kontaktformular sind fast alle Anbieter erreichbar, aber nur einige Sportwetten Firmen stellen auch eine telefonische Hotline oder einen Live-Chat bereit. Das wirkt sich jedoch sehr positiv bei den Kunden und demnach auch in unserem Test aus.

Über soziale Medien, E-Mail und Kontaktformular sind fast alle Anbieter erreichbar, aber nur einige Sportwetten Firmen stellen auch eine telefonische Hotline oder einen Live-Chat bereit. Das wirkt sich jedoch sehr positiv bei den Kunden und demnach auch in unserem Test aus. Ist der Kundendienst deutschsprachig? Pluspunkte gibt es, wenn der Kundenservice in Deutsch angeboten wird. Auf diese Weise können Fragen aus Deutschland bequem, unkompliziert und auch verständlich übermittelt sowie beantwortet werden. Zu beachten ist hier auch, inwiefern der deutsche Kundenservice innerhalb und außerhalb der regulären Geschäftszeiten verfügbar ist.

Pluspunkte gibt es, wenn der Kundenservice in Deutsch angeboten wird. Auf diese Weise können Fragen aus Deutschland bequem, unkompliziert und auch verständlich übermittelt sowie beantwortet werden. Zu beachten ist hier auch, inwiefern der deutsche Kundenservice innerhalb und außerhalb der regulären Geschäftszeiten verfügbar ist. Wann ist der Kundenservice verfügbar? Bei diesem Punkt geht es um die Frage, ob der Support 24 Stunden pro Tag und an sieben Tagen in der Woche erreichbar ist oder nur eingeschränkt. Umso mehr Verfügbarkeit ein Wettunternehmen anbietet, desto besser auch das Testurteil. Wenn ein Kundensupport nicht rund um die Uhr erreichbar ist, stellt sich bei diesem Punkt auch die Frage, wie lange die Reaktionszeit ausfällt. Für einen guten Kundenservice sollte die Wartezeit stets möglichst kurz sein.

Um uns selbst ein umfassendes Bild vom Support der Wettanbieter zu machen, haben wir die verschiedenen Anbieter mit den verschiedensten Problemfällen, Fragen und Situationen kontaktiert – in verschiedenen Sprachen und zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Auf diese Weise konnten wir uns auch subjektiv ein gutes Bild davon machen, wie qualitativ die jeweiligen Antworten und Problemlösungen ausgefallen sind und ob die Angaben (beispielsweise zur Erreichbarkeit) mit der Realität übereinstimmen.

Ein- und Auszahlungen

Wenn es um Geld geht, möchten wir und natürlich auch unsere Leser keine bösen Überraschungen erleben. Aus diesem Grund haben wir die Bereiche Einzahlungen und Auszahlungen bei den Wettanbietern sehr intensiv getestet.

Einzahlungen im Sportwetten Test

Auf den ersten Blick erscheint ein Bookie gut, der viele verschiedene Einzahlungsmethoden anbietet. Bei diesem Bereich geht es aber um weitaus mehr, denn auch die Einzahlungsdauer, Gebühren, Mindesteinzahlungsbeträge und mehr spielen eine Rolle. Wir haben die Wettanbieter nach den folgenden Standards genauestens überprüft.

Wie viele Einzahlungsmethoden werden angeboten? Die reine Anzahl an Methoden zur Einzahlung sagt zwar erst einmal noch nicht viel aus, wird von uns aber im Sportwetten Test natürlich dennoch gewertet – gemeinsam mit den weiteren Faktoren. Eine hohe Anzahl sorgt zumindest dafür, dass Kunden mehr Auswahl haben.

Die reine Anzahl an Methoden zur Einzahlung sagt zwar erst einmal noch nicht viel aus, wird von uns aber im Sportwetten Test natürlich dennoch gewertet – gemeinsam mit den weiteren Faktoren. Eine hohe Anzahl sorgt zumindest dafür, dass Kunden mehr Auswahl haben. Welche Einzahlungsdienste werden angeboten? Wenn viel Auswahl geboten wird, dann sind meistens auch die gängigen und häufigsten Einzahlungsmethoden dabei. Wenn die Anzahl an Einzahlungsvarianten aber eher kleiner ausfällt, dann kommt es schon auf Details an. Jeder Kunde sollte mindestens eine Einzahlungsmethode beim Wettanbieter finden, die perfekt zu seinen Vorstellungen passt. Kreditkarten-Zahlungen sowie auch mindestens eine Form der Banküberweisung gehört in der Regel zum Standard. Fernab dieser Varianten (die sich auch schon stark unterschieden) gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Angefangen von Debitkarten über Prepaid-Karten bis hin zu E-Wallets und sonstigen Zahlungsmethoden. Gerade PayPal wird von den Sportwetten-Kunden aus Deutschland bevorzugt, sodass ein Wettanbieter mit PayPal als Zahlungsvariante mit Pluspunkten rechnen kann.

Wenn viel Auswahl geboten wird, dann sind meistens auch die gängigen und häufigsten Einzahlungsmethoden dabei. Wenn die Anzahl an Einzahlungsvarianten aber eher kleiner ausfällt, dann kommt es schon auf Details an. Jeder Kunde sollte mindestens eine Einzahlungsmethode beim Wettanbieter finden, die perfekt zu seinen Vorstellungen passt. Kreditkarten-Zahlungen sowie auch mindestens eine Form der Banküberweisung gehört in der Regel zum Standard. Fernab dieser Varianten (die sich auch schon stark unterschieden) gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Angefangen von Debitkarten über Prepaid-Karten bis hin zu E-Wallets und sonstigen Zahlungsmethoden. Gerade PayPal wird von den Sportwetten-Kunden aus Deutschland bevorzugt, sodass ein Wettanbieter mit PayPal als Zahlungsvariante mit Pluspunkten rechnen kann. Welche Mindesteinzahlung ist vorgeschrieben? Nicht nur bei den Wettanbietern gibt es Unterschiede in diesem Punkt, sondern auch bei den Finanzdienstleistern sind die Zahlen variabel. Die Untergrenze liegt meistens bei etwa fünf bis zehn Euro, wobei kleinere Beträge natürlich besser sind. Je nachdem, welche Zahlungsmethoden ein Wettanbieter bereitstellt, sind die Zahlungsmodalitäten jedoch nicht unbedingt sehr verschieden, meistens gibt es nur Abweichungen in der maximalen Einzahlung je Zahlungsmittel.

Nicht nur bei den Wettanbietern gibt es Unterschiede in diesem Punkt, sondern auch bei den Finanzdienstleistern sind die Zahlen variabel. Die Untergrenze liegt meistens bei etwa fünf bis zehn Euro, wobei kleinere Beträge natürlich besser sind. Je nachdem, welche Zahlungsmethoden ein Wettanbieter bereitstellt, sind die Zahlungsmodalitäten jedoch nicht unbedingt sehr verschieden, meistens gibt es nur Abweichungen in der maximalen Einzahlung je Zahlungsmittel. Welche Spesen und Gebühren werden fällig? Dieser Punkt betrifft die jeweilige Zahlungsart, die der Kunde gewählt hat. Der Dienstleister selbst entscheidet in dem Fall darüber, ob und welche Gebühren für die Nutzung des Dienstes fällig werden. Diese sollten von einem guten Bookie transparent ausgewiesen sein, damit Kunden stets wissen, mit welchen Kosten sie rechnen können. Gerade bei den Kreditkarten kann es aber zwischen den Wettanbietern Unterschiede geben, denn einige Anbieter nehmen beispielsweise einige Prozent Gebühren, wohingegen andere Anbieter Einzahlungen mit genau dieser Kreditkarte gebührenfrei anbieten. Hierbei punkten natürlich die Wettfirmen, die möglichst keine Extra-Gebühren berechnen.

Auszahlungen im Sportwetten Test

Bei den Auszahlungen von Gewinnen aus Wetten gibt es Einiges zu beachten. Bezogen auf die Auszahlungsmethoden kommt es vor allem darauf an, mit welcher Methode der Kunde die Einzahlung getätigt hat. In den meisten AGB von Wettanbietern ist geregelt, dass die Auszahlung mit der gleichen Methode der Einzahlung vonstattengehen muss. Falls das aufgrund der gewählten Art nicht möglich ist, wird auf Banküberweisung ausgewichen.

Bei einer Einzahlung sollten Wettspieler daher schon beachten, ob sie über diese Methode auch die Auszahlung in Anspruch nehmen wollen. Falls nein, wäre eine andere Einzahlungsmethode vielleicht die bessere Wahl.

In unserem Sportwetten Test punkteten Wettanbieter, wenn die Abwicklung gebührenfrei vonstattengeht und das Geld möglichst schnell beim Kunden verfügbar ist. Häufig können gerade die Bearbeitungszeiten der Finanzdienstleister nicht beschleunigt werden, aber im Bereich der Gebühren gibt es durchaus zwischen den Wettanbietern einige Unterschiede. Hier punkten vor allem jene Firmen, die über die Gebühren des Finanzdienstleisters hinaus keine weiteren Gebühren berechnen – sie arbeiten spesenfrei und damit absolut kundenfreundlich.

Webseite

Auch bei der Beurteilung der Webseite eines Sportwetten Anbieters ist vieles subjektiv. Dennoch können wir aufgrund unserer eigenen Sportwetten Erfahrung genau abwägen, welche Eigenschaften positiv oder negativ sind. Die Bedienung eines Bookies im Internet sollte stets leicht und problemlos sein, Buttons dürfen nicht zu klein sein und auch die Farben müssen zusammenpassen. Die Ladezeit ist ein wichtiger Punkt und für Mobilgeräte muss der Online Buchmacher ebenfalls perfekt ausgerichtet sein.

Bedienung

Für einen Benutzer einer Webseite sollte diese

übersichtlich

aufgeräumt

einfach

und klar

sein. All das ist wichtig, um eine einfache und schnelle Handhabung der Sportwetten zu gewährleisten. Hierbei spielt auch das Design eine Rolle. Es geht dabei weniger um die konkreten Farben, da das Geschmackssache ist. Vielmehr müssen Schriftfarben gut erkennbar sein auf dunklen Hintergründen und umgekehrt. Auch die Schriftgröße darf nicht zu klein gewählt sein und Anordnungen müssen intuitiv sein.

Die Funktionalität ist der Haupt-Testpunkt in diesem Abschnitt. Selbst ohne vorher eine Anleitung zu lesen, müssen Sportwettenfans sich auf einer Webseite eines Sportwettenanbieters schnell zurechtfinden. Das Menü muss daher logisch aufgebaut und präsent genug sein, um alle relevanten Bereiche der Seite schnell ausmachen zu können. Beim Wetten selbst – gerade bei Live Wetten – spielen die Bedienung und das Design ebenfalls eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Ladezeit

Noch ehe der Kunde überhaupt auf der Webseite ankommt, spielt zuvor die Ladezeit eine Rolle. Nur bei einer schnellen Ladezeit wird der Sportwettler auch seine Freude mit dem Angebot haben. Die Performance muss zudem auch dann gewährleistet sein, wenn Top Events und Spiele anstehen. Wenn während eines Spiels und beim Wetten mit Live Wetten die Webseite nicht erreichbar ist, wäre das für den Kunden ein enormer Verlust. So etwas darf daher keinesfalls passieren und wurde von uns im Sportwetten Test ausführlich erprobt.

Mobile Webseite

In der heutigen Zeit findet mehr und mehr mobil statt. Das bedeutet, dass auch Sportwettenanbieter nicht nur Webseiten für den Desktop entwickeln müssen, sondern auch für mobile Geräte. Die Webseite muss für kleine Smartphone-Bildschirme und für Tablets ebenso gut aufgebaut und bedienbar sein wie am großen Rechner. Wettanbieter können es sich nicht leisten, in der heutigen Zeit Defizite in diesem Punkt zu haben.

App

Passend zur mobilen Webseite ist auch die Sportwetten App ein Punkt in unserem Sportwetten Test. Wir haben diesen Punkt jedoch einzeln gewertet, da eine App nicht zwangsweise ein Must-have ist. Eine mobil optimierte Webseite wird zwar vorausgesetzt und gehört zum Standard, doch dank HTML 5 ist die mobile Seite in der Regel auch über jedes Smartphone und Tablet gut erreichbar. Eine eigene Sportwetten App braucht es daher nicht zwangsweise.

Dennoch ist es ein netter Bonus, der die Platzierung im Sportwetten Test noch etwas verbessern kann. Falls ein Bookie eine App anbietet, haben wir uns diese native Download-App genau angesehen. Ist die App nur für Android oder auch für Apples iOS? Wie viel Speicherplatz verbraucht die Anwendung und gibt es Einschränkungen gegenüber der Desktop-Variante?

20bet App 91 /100 Wertung 4,8 rating Leichte, intuitive Bedienung

Zuverlässige und schnelle Quotenaktualisierungen

Sehr gutes Livewetten Center 100 € Gratiswette auf die 1. Einzahlung 10 € Mindest- Einzahlung Zum Anbieter

Bonus

Beim Bonus bei einem Wettanbieter wird unterschieden zwischen dem klassischen Willkommensbonus für neue Nutzer und den Boni für bestehende Kunden. Der Bonus kann mit einem Betrag ausgeschrieben sein (beispielsweise 100€). Dies ist die Maximalgrenze, die mit dem Bonus erhalten werden kann. Gleichzeitig wird ein Prozentbetrag angegeben (z.B. 100%), der besagt, wie viel Prozent der Einzahlung der Nutzer (bis zur Maximalgrenze) als Bonus gutgeschrieben wird.

Bester Bonus 150€ auf die 1. Einzahlung 22bet Bonusbedingungen Umsatz: 5x

Mind.Quote: 1,40 (nur Kombiwetten)

Zeitrahmen: 7 Tage Auszug Zahlungsbedingungen 1 € Mindest- Einzahlung Zum Anbieter AGB gelten, 18+

€ auf die 1. Einzahlung Bonusbedingungen Auszug Zahlungsbedingungen Mindest- Einzahlung Zum Anbieter AGB gelten, 18+

200€ 100% auf die 1. Einzahlung Sportaza Bonusbedingungen Umsatz: 5x Bonus

Mindestquote von 1.5

Zeitrahmen: 30 Tage Auszug Zahlungsbedingungen 20 € Mindest- Einzahlung Zum Anbieter AGB gelten, 18+

100€ 100% auf die 1. Einzahlung Slotimo Bonusbedingungen Umsatz: 16x Bonus

Mindestquote von 1.8

Zeitrahmen: 21 Tage Auszug Zahlungsbedingungen 10 € Mindest- Einzahlung Zum Anbieter AGB gelten, 18+

Willkommensbonus für neue Kunden

Wie jede Firma, so gehen auch Buchmacher im Internet auf Kundenfang. Das bedeutet, dass sie Angebote für neue Kunden offerieren, damit diese eine Registrierung beim jeweiligen Anbieter vornehmen. In unserem Sportwetten Test prüfen wir einerseits, wie hoch dieser Sportwetten Bonus ausfällt. Andererseits ist es auch sehr relevant, welche konkreten Bonusbedingungen zu diesem Bonus gehören.

Ehe Gewinne aus einem Wettbonus vom Nutzer als Echtgeld ausgezahlt werden kann, muss der Bonusbetrag entsprechend der Bonusbedingungen x-fach erneut in Einsätzen umgesetzt werden. Je nach Wettanbieter können sich die genauen Umsatzbedingungen stark unterscheiden, weshalb Fairness und Transparenz im Test sehr wichtige Kriterien sind.

Nur, wenn sich ein Willkommensbonus beim Sportwetten Anbieter auch leicht umsetzen lässt, kann es ein guter Bonus sein. Berücksichtigt für ein Testurteil wurden folgende Kriterien im Sportwetten Test:

die Art des Bonus

die maximale Bonushöhe in Euro

die Bonushöhe in Prozent

die Mindesteinzahlung

die konkreten Umsatzbedingungen

die Mindestquote, um die Bonusbedingungen zu erfüllen

Bonus für bestehende Nutzer

Wer erst einmal bei einem Wettanbieter registriert ist, möchte als Bestandskunde natürlich ebenfalls ein wenig hofiert werden. Aus diesem Grund bieten Sportwetten Anbieter ihren Bestandskunden interessante und abwechslungsreiche Boni an, um die Kunden zu erfreuen. Es kann sich beispielsweise um einen weiteren Einzahlungsbonus, aber auch um Kombiwetten Bonus, Cash Back Wetten oder weitere Geschenke dieser Art handeln. Je nach ein Wettanbieter sich auch für die Bestandskunden engagiert, desto positiver hat sich dies in unserem Sportwetten Test ausgewirkt.

Wissenswertes über Sportwetten

Beim Thema Sportwetten ist der Name wahrlich Programm. Es handelt sich um Wetten, die auf sportliche Aktivitäten abgeschlossen werden – in der Hoffnung oder Annahme, mit diesem Wetteinsatz einen Gewinn zu erzielen. Buchmacher geben im Vorfeld Quoten für bestimmte Ereignisse vor, sodass Kunden ihre Wetten genau platzieren können. Der Wettstreit findet grundsätzlich zwischen Kunden und Anbieter statt, denn wenn der Wettnutzer mit seiner Wette richtig liegt, erhält er seinen Einsatz plus die entsprechende Gewinnquote vom Wettanbieter.

Wissenswert: Wenn von Sportwetten die Rede ist, dann handelt es sich in der Regel um seriöse Angebote von professionellen Buchmachern. Als Sportwette werden aber teilweise auch Angebote bezeichnet, bei denen es sich um Tippspiele mit Sachpreise handeln kann. Wir widmen uns auf unserer Seite allerdings ausschließlich den professionellen Sportwetten auf Buchmacher-Ebene.

Online Wetten vs. Wettbüros

Bevor es Online Wetten überhaupt gab, mussten Sportwetten Fans schlichtweg den Weg ins Wettbüro antreten. Mittlerweile gibt es bequeme und zuverlässige Alternativen, die ebenso seriös sind, aber deutlich komfortabler. Nachfolgend listen wir die jeweiligen Vor- und Nachteile der Online Wette oder der Wette im Wettbüro auf, sodass Kunden sich individuell entscheiden können, welche Variante für sie besser geeignet ist.

Online Wetten

Vorteile von Online Wetten bequemer als in einem Wettlokal

Abgabe des Wettscheins von allen Geräten aus möglich

zeitlich flexibel

ortsungebunden

keine Anfahrt

Quotenvergleich zwischen Anbietern einfacher

kein eingeschränktes Wettangebot

Live Wetten können online perfekt und schnell abgewickelt werden

Nachteile von Online Wetten kein persönlicher Kontakt zu anderen Personen (kann auch als Vorteil wahrgenommen werden)

Wettbüros

Vorteile von Wettbüros sozialer Faktor gegenüber Online Wetten stark ausgeprägt

Gesellschaft von anderen Wettfreunden vor Ort

Nachteile von Wettbüros Anfahrt muss für Wetten in Kauf genommen werden

Beachtung von Öffnungszeiten nötig

kein Vergleich zwischen Wettanbietern möglich

eventuell eingeschränktes Wettangebot

Live Wetten nur online wirklich schnell abzuwickeln

Sportwetten Lizenz

Ohne eine seriöse und legale Lizenz geht es auch beim Thema Sportwetten nicht. Auf unserer Seite stellen wir allerdings auch nur legale Wettanbieter vor, bei denen Kunden bedenkenlos Wetten platzieren können. Wer dennoch Anbieter ohne OASIS sucht wird hier fündig.

Wer dennoch wissen möchte, wie eine gute Sportwetten Lizenz aussieht, findet bei uns die passenden Informationen dazu. Die meisten Wettanbieter verfügen über eine seriöse und gültige Lizenz aus Malta. Das bedeutet, dass sie von der Malta Gaming Authority, der maltesischen Glücksspielbehörde lizenziert sind und entsprechend von den Behörden auch reguliert werden. Auch die Lizenz aus Gibraltar gehört zu den sicheren Methoden, um eine legale und seriöse Lizenz für das Sportwetten Geschäft im Internet zu erwerben.

Generell stehen die Lizenzen aus Malta und Gibraltar für Sicherheit und Qualität. Wir haben diese Punkte in unserem Sportwetten Test zusätzlich getestet, aber alleine die maltesische und/oder gibraltarische Lizenz sagt bereits aus, dass das Unternehmen stark reguliert und kontrolliert wird, um ein faires Wetten zu ermöglichen.

Wettsteuer in Deutschland

Im Jahr 2012 wurde für Deutschland die Wettsteuer in Höhe von fünf Prozent des Wettumsatzes vorgeschrieben. Diese Steuer muss jedoch vom Wettanbieter abgeführt werden. Auf den ersten Blick also erst mal eine gute Sache für Kunden, da der Wettanbieter für die Steuer verantwortlich ist.

Fünf Prozent der Umsätze sind aber kein kleiner Betrag, auch wenn es erst mal so scheinen mag. Die Gewinnspanne liegt bei den Wettanbietern (siehe Quotenschlüssel) bereits meist nur bei etwa fünf bis sieben Prozent. Das bedeutet, dass diese fünf Prozent Wettsteuer, die in Deutschland an den Fiskus abgeführt werden müssen, den Gewinn quasi nullen würde. Das können sich Wettanbieter logischerweise nicht leisten, weshalb die Steuer an den Kunden abgegeben wird.

Dieser muss die Steuer nicht selbst in der Steuererklärung zahlen, das wird nach wie vor vom Wettanbieter übernommen. Dennoch werden die fünf Prozent von den meisten Online Buchmachern auf die Kunden umgelegt. Es gibt für das Umlegen der Steuer zwei Optionen, die in den meisten Fällen genutzt wird:

Steuer wird vom Einsatz abgezogen: Im ersten Fall ziehen Wettanbieter die fünf Prozent direkt vom Wetteinsatz ab. Die Wette wird also nicht mit den 100 Prozent des gewählten Einsatzes auch wirklich platziert, sondern im Grunde genommen nur mit 95 Prozent des getätigten Einsatzes.

Im ersten Fall ziehen Wettanbieter die fünf Prozent direkt vom Wetteinsatz ab. Die Wette wird also nicht mit den 100 Prozent des gewählten Einsatzes auch wirklich platziert, sondern im Grunde genommen nur mit 95 Prozent des getätigten Einsatzes. Steuer wird vom Gewinn abgezogen: Bei dieser Variante wird die Wettsteuer nicht vom Einsatz abgezogen, sondern vom Gewinn – falls der Kunde gewinnt. In diesem Fall werden die fünf Prozent vom gesamten Wettgewinn abgezogen.

In den meisten Fällen nutzen Wettanbieter die zweite Variante. Aus Kundensicht ist das auch die bessere Option.

Registrierung beim Sportwetten Anbieter

Wer sich nach dem Sportwetten Test für einen Wettanbieter entschieden hat, nimmt eine Registrierung vor. Das ist zwingend notwendig, um Einzahlungen zu tätigen und anschließend auch Wetten platzieren zu können.

Wettanbieter sind verpflichtet, personenspezifische Daten zu erfragen. Diese Daten dienen dem Jugendschutz und müssen zu Beginn oder spätestens vor einer Auszahlung auch immer verifiziert werden.

Ein Identitätsnachweis (beispielsweise durch einen Scan eines Personalausweises) ist keine Idee der Wettanbieter, sondern den Gesetzen und Vorgaben geschuldet.

Wenn ein Wettanbieter also einen Identitätsnachweis von einem neu registrierten Kunden oder vor einer Auszahlung fordert, so ist dies ein gutes Zeichen. In diesem Fall arbeitet der Anbieter gesetzeskonform und hält sich an die Auflagen zu den Themen Jugendschutz und Spielerschutz.

Wichtig: Die personenbezogenen Daten, die bei der Registrierung angegeben werden, müssen unbedingt korrekt sein. Hier sollten auf keinen Fall falsche Angaben gemacht werden, da das beim späteren Identitätsnachweis für eine Auszahlung Probleme ergeben könnte.

Sportwetten – diese Online Sportwetten sind in Deutschland beliebt

Wer an Sportwetten denkt, hat in der Regel sofort Fußballwetten vor Augen. Das ist im Grunde genommen auch korrekt, denn diese Sportart macht mal eben etwa 80 Prozent der Wettumsätze aus. Dennoch sind auch andere Sportarten für Sportwetten beliebt, wenn auch deutlich weniger.

etwa 80 Prozent der Wettumsätze: Fußball Sportwetten

Fußball Sportwetten etwa 10 Prozent der Wettumsätze: Tennis Sportwetten

Tennis Sportwetten unter 5 Prozent der Wettumsätze: Eishockey Sportwetten

Eishockey Sportwetten etwa 1–2 Prozent der Wettumsätze: Handball Sportwetten

Handball Sportwetten unter 1 Prozent der Wettumsätze: Basketball Sportwetten

Obwohl es noch zahlreiche weitere Sportarten gibt, so sind diese in der Regel noch weniger frequentiert als die bereits genannten Sportarten. Als Beispiele dienen die damals so beliebten Pferdewetten, aber auch Motorsport- oder andere Ballsportarten sind im gesamten Wettumsatz eher zu vernachlässigen.

Fußballwetten

Bei den Fußballwetten, die den Hauptteil der Sportwetten Umsatzes ausmachen, gibt es zahlreiche Ligen, die Fußballfans zur Auswahl haben. Besonders beliebt sind Sportwetten auf die folgenden Ligen:

Bundesliga (Deutschland)

Premier League (England)

Primera Division / La Liga (Spanien)

Serie A (Italien)

Ligue 1 (Frankreich)

UEFA Champions League / Königsklasse (Europa)

Diese Wettarten gibt es bei Fußballwetten

Hat sich ein Sportwetten Kunde für eine Liga im Fußball entschieden, geht es danach um die Wahl, welche Fußballwette gesetzt werden soll. Auch hier gibt es zahlreiche Wahlmöglichkeiten für einen Kunden.

Dreiwegwette: Bei dieser Wette wettet der Kunde auf den Spielausgang des Fußballspiels. Die Dreiwegwette ist in Deutschland mit Abstand am beliebtesten. Der Kunde sagt mit seinem Wetttipp vorher, welche Mannschaft das Spiel gewinnt oder ob es ein Unentschieden geben wird. Platziert werden kann die Drei Weg Wette als Einzelwette oder als Teil einer Kombinationswette sowie einer Systemwette.

Bei dieser Wette wettet der Kunde auf den Spielausgang des Fußballspiels. Die Dreiwegwette ist in Deutschland mit Abstand am beliebtesten. Der Kunde sagt mit seinem Wetttipp vorher, welche Mannschaft das Spiel gewinnt oder ob es ein Unentschieden geben wird. Platziert werden kann die Drei Weg Wette als Einzelwette oder als Teil einer Kombinationswette sowie einer Systemwette. Handicapwette: Dies ist eine besonders beliebte Spezialwette bei den Fußballwetten. Wenn ein Fußballspiel einen klaren Favoriten hat, der allerdings nur sehr niedrige Wettquoten bietet, dann ist eine Handcicapwette möglicherweise eine gute Wahl. Der Buchmacher gibt dem Außenseiter, also der gegnerischen Mannschaft des Favoriten, eine Art fiktiven Vorsprung. Dieser Vorsprung wird zum tatsächlich erbrachten Ergebnis hinzugezählt.

Dies ist eine besonders beliebte Spezialwette bei den Fußballwetten. Wenn ein Fußballspiel einen klaren Favoriten hat, der allerdings nur sehr niedrige Wettquoten bietet, dann ist eine Handcicapwette möglicherweise eine gute Wahl. Der Buchmacher gibt dem Außenseiter, also der gegnerischen Mannschaft des Favoriten, eine Art fiktiven Vorsprung. Dieser Vorsprung wird zum tatsächlich erbrachten Ergebnis hinzugezählt. Torwette: Bei dieser Wettvariante wird vom Buchmacher ein Wert vorgegeben (oft 2,5 Tore). Der Kunde gibt nun seinen Tipp ab, wie viele Tore über oder unter diesem Wert das Endergebnis voraussichtlich liegen wird. Diese Torwette ist ebenso beliebt wie die Handicapwette.

Bei dieser Wettvariante wird vom Buchmacher ein Wert vorgegeben (oft 2,5 Tore). Der Kunde gibt nun seinen Tipp ab, wie viele Tore über oder unter diesem Wert das Endergebnis voraussichtlich liegen wird. Diese Torwette ist ebenso beliebt wie die Handicapwette. Ergebniswette: An diese Wettart trauen sich nicht ganz so viele Sportwetten Fans, denn es ist nötig, ein exaktes Spielergebnis vorherzusagen. Naturgemäß ist ein genaues Ergebnis beim Sportspiel nicht so leicht vorherzusagen, da es viele Möglichkeiten für einen Ausgang gibt. Wenn ein Wettender allerdings mit seiner Vorhersage richtig liegt, wird er mit einer höheren Wettquote als üblich belohnt.

An diese Wettart trauen sich nicht ganz so viele Sportwetten Fans, denn es ist nötig, ein exaktes Spielergebnis vorherzusagen. Naturgemäß ist ein genaues Ergebnis beim Sportspiel nicht so leicht vorherzusagen, da es viele Möglichkeiten für einen Ausgang gibt. Wenn ein Wettender allerdings mit seiner Vorhersage richtig liegt, wird er mit einer höheren Wettquote als üblich belohnt. Doppelte Chance Wette: Wer besonders risikobewusst ist, versucht es manchmal mit dieser Wettart im Fußball. Die Wettquoten sind zwar bei dieser Wette sehr niedrig, dafür ist die Chance aber auch höher, einen richtigen Tipp abzugeben. Es ist eine doppelte Chance, da bei der Doppelte Chance Wette auf zwei von drei Spielausgängen gewettet wird.

Wer besonders risikobewusst ist, versucht es manchmal mit dieser Wettart im Fußball. Die Wettquoten sind zwar bei dieser Wette sehr niedrig, dafür ist die Chance aber auch höher, einen richtigen Tipp abzugeben. Es ist eine doppelte Chance, da bei der Doppelte Chance Wette auf zwei von drei Spielausgängen gewettet wird. Halbzeitwette: Hierbei wettet der Kunde auf einen Spielstand oder auf eine Anzahl an Toren zur Halbzeitpause. Die Wettmöglichkeiten sind bei der Halbzeitwette sehr variabel, da oft noch nicht absehbar ist, wie sich ein Spiel bis zur Halbzeit entwickelt.

Hierbei wettet der Kunde auf einen Spielstand oder auf eine Anzahl an Toren zur Halbzeitpause. Die Wettmöglichkeiten sind bei der Halbzeitwette sehr variabel, da oft noch nicht absehbar ist, wie sich ein Spiel bis zur Halbzeit entwickelt. Langzeitwette: Hierbei wird beispielsweise auf den Meister, einen Absteiger, Aufsteiger oder eine andere Beurteilung dieser Art gewettet. Die Wettangebote sind sehr vielfältig, allerdings müssen Wettende auch geduldig sein. Ergebnisse gibt es oft erst Wochen, Monate oder gar Jahre nach dem Platzieren der Langzeitwette. Beliebt sind Langzeitwetten vor allem bei Weltmeisterschaften oder bei der Europameisterschaft.

Tenniswetten

Beim Tennis gibt es für Tennisfans ein paar Highlights, bei denen die meisten Tenniswetten abgegeben werden.

Davis Cup: Dies ist die Weltmeisterschaft im Tennis, sodass Davis Cup Sportwetten bei allen Tennisfans nicht fehlen dürfen. Gewettet wird beispielsweise darauf, welches Land das Beste im Davis Cup sein wird oder welche Matches oder wie das gesamte Turnier ausgehen wird.

Dies ist die Weltmeisterschaft im Tennis, sodass Davis Cup Sportwetten bei allen Tennisfans nicht fehlen dürfen. Gewettet wird beispielsweise darauf, welches Land das Beste im Davis Cup sein wird oder welche Matches oder wie das gesamte Turnier ausgehen wird. US Open: Dieses Turnier gehört zu einem von vier jährlich stattfindenden Grand-Slam-Turnieren im Tennis. Der Kunde wettet beispielsweise auf Turnier-Siege, auf Match-Sieger oder auf einzelne Spiele in einem Match.

Dieses Turnier gehört zu einem von vier jährlich stattfindenden Grand-Slam-Turnieren im Tennis. Der Kunde wettet beispielsweise auf Turnier-Siege, auf Match-Sieger oder auf einzelne Spiele in einem Match. Wimbledon: Besonders bekannt und kultig ist natürlich Wimbledon. Die besten Tennisspieler und Tennisspielerinnen messen sich jährlich in London und Fans können mit den Wimbledon Sportwetten hautnah dabei sein.

Besonders bekannt und kultig ist natürlich Wimbledon. Die besten Tennisspieler und Tennisspielerinnen messen sich jährlich in London und Fans können mit den Wimbledon Sportwetten hautnah dabei sein. Sonstiges: Abgesehen von den größten Events können Tennisfans auch Sportwetten auf weitere Grand-Slam-Turniere, die French Open und viele weitere Tennis-Events abgeben.

Eishockeywetten

Beim Eishockey wetten deutsche Kunden meistens nur zur Weltmeisterschaft oder während der Olympischen Spiele. Fernab von Deutschland sind Eishockey Wetten vor allem in Nordamerika beliebt. Auch Russland, Schweden und Finnland haben bereits viele Eishockey-Fans und gute Teams. Gewettet wird unter anderem auf die folgenden Events und Ligen:

Kontinentale Hockey-Liga

Western Hockey League (kurz WHL)

Junior Hockey League (kurz MHL)

Junior Hockey League-B (kurz MHL-B)

NHL

U20 Weltmeisterschaft

Handballwetten

Auch beim Handball können Sportwetten Fans das ganze Jahr über spannende Wetten platzieren, die für die unterschiedlichen Events und Ligen gelten.

Weltmeisterschaft

Europameisterschaft

EHF Champions League

Olympisches Handballturnier

deutsche Handball-Bundesliga

Liga aus Frankreich

Liga aus Dänemark

Basketballwetten

Kommen wir zu der letzten der fünf Top Kategorien im Sportwetten Geschäft: der Basketball. Auch hier gibt es zahlreiche Wett Events, die bei Kunden auf Freude stoßen. Unter anderem:

NBA

Euroleague

NCAA

Champions League

BBL

Sonstige Wetten

Abgesehen von den klassischen Sportwetten bieten einige Wettanbieter auch sonstige Wetten an. Diese Wetten werden als Politik-, Gesellschafts- und/oder Unterhaltungswetten bezeichnet und machen ihrem Namen dabei alle Ehre.

Politikwetten: Bei dieser speziellen Wettart wetten die Kunden auf politische Ereignisse. Der Fokus liegt dabei vor allem auf dem amerikanischen und britischen Politik-Markt, aber auch für die deutschen Bundestagswahlen und weitere politische Ereignisse gibt es passende Angebote.

Bei dieser speziellen Wettart wetten die Kunden auf politische Ereignisse. Der Fokus liegt dabei vor allem auf dem amerikanischen und britischen Politik-Markt, aber auch für die deutschen Bundestagswahlen und weitere politische Ereignisse gibt es passende Angebote. Gesellschaftswetten / Unterhaltungswetten: Auch das sind Spezialwetten von Wettanbietern, die sich nicht auf den Sport und nicht auf politische Ereignisse beziehen. Gewettet wird beispielsweise darauf, welcher Promi wen heiratet oder welcher Schauspieler für eine Rolle besetzt wird.

Auch das sind Spezialwetten von Wettanbietern, die sich nicht auf den Sport und nicht auf politische Ereignisse beziehen. Gewettet wird beispielsweise darauf, welcher Promi wen heiratet oder welcher Schauspieler für eine Rolle besetzt wird. Sonstige Spezialwetten: Diese Politikwetten, Gesellschaftswetten oder Unterhaltungswetten werden oft im Gesamten als Spezialwetten bezeichnet. Manchmal reicht das Angebot eines Buchmachers sogar noch etwas weiter und es werden Wetter-Wetten, Finanzwetten und weitere Wetten dieser Art angeboten. So spekulieren die Kunden beispielsweise auf das anstehende Wetter, auf Wetter-Ereignisse, auf die Entwicklung des Finanzmarktes, auf Währungswechselkurse und mehr.

Sportwetten Tipps – die besten Einsteiger-Tipps für Sportwetten Fans

Wer im Sportwetten Geschäft noch ganz neu ist und zu den Einsteigern zählt, weiß vielleicht anfangs gar nicht, was beim Thema Sportwetten am wichtigsten ist. Hierfür haben wir einige Anfänger Sportwetten Tipps zusammengefasst.

Genügend Zeit nehmen: Der erste Sportwetten Tipp ist an sich auch am einfachsten umzusetzen, denn wir raten schlichtweg dazu, sich ausreichend Zeit zu nehmen. Sportwetten lernen klappt nicht von jetzt auf gleich. Man sollte daher nicht den erstbesten Wettanbieter wählen, nur weil er möglicherweise gerade Fernseh-Werbung geschaltet hat oder die Farben nett aussehen. Auch Quoten eines einzelnen Events sollten für die Bewertung eines Anbieters nicht ausreichen, sondern lieber alle umfassenden Informationen aus einem Sportwetten Test zurate gezogen werden. Es ist wichtig, die Berichte zu den Anbietern und die Bewertungen aufmerksam zu lesen und sich mit etwas Zeit ein Bild zu machen.

Der erste Sportwetten Tipp ist an sich auch am einfachsten umzusetzen, denn wir raten schlichtweg dazu, sich ausreichend Zeit zu nehmen. Sportwetten lernen klappt nicht von jetzt auf gleich. Man sollte daher nicht den erstbesten Wettanbieter wählen, nur weil er möglicherweise gerade Fernseh-Werbung geschaltet hat oder die Farben nett aussehen. Auch Quoten eines einzelnen Events sollten für die Bewertung eines Anbieters nicht ausreichen, sondern lieber alle umfassenden Informationen aus einem Sportwetten Test zurate gezogen werden. Es ist wichtig, die Berichte zu den Anbietern und die Bewertungen aufmerksam zu lesen und sich mit etwas Zeit ein Bild zu machen. Mit den Wettarten vertraut machen: Nach der Registrierung bei einem oder mehreren Anbietern sollten sich Kunden mit den angebotenen Wettarten vertraut machen. Dieser Schritt ist wichtig, da gerade Anfänger oft nicht wissen, welche Wetten sie abschließen sollen. Viele Buchmacher bieten hierfür einen passenden Hilfe- oder FAQ-Bereich und auch bei uns gibt es passende Informationen zu den Wettarten.

Nach der Registrierung bei einem oder mehreren Anbietern sollten sich Kunden mit den angebotenen Wettarten vertraut machen. Dieser Schritt ist wichtig, da gerade Anfänger oft nicht wissen, welche Wetten sie abschließen sollen. Viele Buchmacher bieten hierfür einen passenden Hilfe- oder FAQ-Bereich und auch bei uns gibt es passende Informationen zu den Wettarten. Alle Funktionen kennen: Nicht nur die Wettarten sind bei der Wahl einer passenden Wette wichtig, sondern auch die Funktionen des jeweiligen Anbieters. Einsteiger sollten sich daher mit allen Funktionen des Buchmachers vertraut machen. Das ist nicht nur bei klassischen Wetten wichtig, sondern vor allem auch bei Live Wetten. Hier geht es um das Tempo, sodass Nutzer jederzeit wissen müssen, wo sie welche Funktionen finden.

Nicht nur die Wettarten sind bei der Wahl einer passenden Wette wichtig, sondern auch die Funktionen des jeweiligen Anbieters. Einsteiger sollten sich daher mit allen Funktionen des Buchmachers vertraut machen. Das ist nicht nur bei klassischen Wetten wichtig, sondern vor allem auch bei Live Wetten. Hier geht es um das Tempo, sodass Nutzer jederzeit wissen müssen, wo sie welche Funktionen finden. Informationen einholen: Ehe eine erste Wette auf einen Sportler oder eine Mannschaft platziert wird, sollten Sportwetten Einsteiger möglichst viele Informationen dazu einholen. Das Ziel sollte es sein, mehr Informationen als der Buchmacher zu haben. Dieser bietet tausende Wetten an und kann nicht überall gleichermaßen informiert sein. Diesen Vorteil müssen sich Nutzer verschaffen, indem sie sich beispielsweise auf Events oder Ligen spezialisieren und dort zum Informations-Profi entwickeln.

Ehe eine erste Wette auf einen Sportler oder eine Mannschaft platziert wird, sollten Sportwetten Einsteiger möglichst viele Informationen dazu einholen. Das Ziel sollte es sein, mehr Informationen als der Buchmacher zu haben. Dieser bietet tausende Wetten an und kann nicht überall gleichermaßen informiert sein. Diesen Vorteil müssen sich Nutzer verschaffen, indem sie sich beispielsweise auf Events oder Ligen spezialisieren und dort zum Informations-Profi entwickeln. Wettquoten vergleichen: Jetzt geht es für den Sportwetten Anfänger langsam ans Eingemachte, denn nun müssen Wettquoten verglichen werden. Hierfür kann es teilweise ratsam sein, Wettkonten bei unterschiedlichen Wettanbietern zu besitzen. Nicht jeder Online Buchmacher ist gleichermaßen gut bei jeder Wette, sodass der Kunde somit die jeweils besten Quoten auswählen kann.

Jetzt geht es für den Sportwetten Anfänger langsam ans Eingemachte, denn nun müssen Wettquoten verglichen werden. Hierfür kann es teilweise ratsam sein, Wettkonten bei unterschiedlichen Wettanbietern zu besitzen. Nicht jeder Online Buchmacher ist gleichermaßen gut bei jeder Wette, sodass der Kunde somit die jeweils besten Quoten auswählen kann. Budgetplanung erstellen und einhalten: Sowohl für Sportwetten Einsteiger als auch für jeden anderen Sportwetten Nutzer ist es wichtig, eine sinnvolle Budgetplanung zu haben. Noch wichtiger ist es, diese Planung auch einzuhalten. Das Budget für die Sportwetten sollte höchstens so hoch sein, dass Anwender einen Totalverlust des Geldes problemlos verkraften könnten. Man sollte niemals Geld für Sportwetten investieren, welches bei den monatlichen Ausgaben benötigt wird oder zu den wichtigen Reserven gehört. Verlorenes Kapital darf nicht durch noch höhere Wetteinsätze versucht werden auszugleichen – selten geht so etwas gut. Sportwetten sollen Spaß machen und mit etwas Glück und Fachwissen sind auch Gewinne möglich. Dennoch dürfen Verluste niemals ein so großes Problem darstellen, dass Sportwetten Nutzer zu unüberlegten Handlungen (wie noch höhere Wetteinsätze) gezwungen sind oder im Alltag finanzielle Probleme bekommen. Planung und Einhaltung des eigenen Plans sind die Devise – und zwar für Anfänger gleichermaßen wie für Profis im Sportwetten Geschäft.

Woran sind unseriöse Wettanbieter zu erkennen?

Erste Anzeichen sind bereits zu erkennen, wenn ein genauer Blick auf das Wettportal fällt. Sofern die Webseite verdächtig wirkt oder nur zum Teil ins Deutsche übersetzt wurde, dann solltest du lieber die Finger davon lassen. Solltest du nichts „anrüchig“ finden, dann hilft ein Blick in den Fußbereich des online Wettportals. Ist die Firmenbeschreibung dubios, dann ist es hilfreich, genauer hinzusehen. Hier hilft dann auch ein Sportwetten Anbieter Vergleich.

Tipps, um die Seriosität eines Wettanbieters schnell einzuschätzen

Werfe einen Blick in die Fußzeile!

Dort müssen alle wichtigen Informationen zum Wettanbieter in komprimierter Form nachzulesen sein. Diese zeigen auf, wo der Buchmacher seinen Sitz hat und von welcher Behörde die Sportwettenlizenz ausgestellt wurde. Wer nur wenige oder gar keine Daten aufzeigt, der landet in der Regel auf der Wettanbieter Backlist.

Bestehen Social Media Konten?

Ist ein online Sportwettenanbieter serioes, dann ist er oft in den sozialen Netzwerken aktiv. Dort können sich die Kunden öffentlich zu Wort melden, bspw. ihre Probleme darlegen oder ein Lob aussprechen. Sofern sich die Beschwerden dort jedoch häufen, dann ist dies kein gutes Zeichen. Reagiert der Anbieter darauf jedoch angemessen, dann spricht dies wiederum für ihn.

Achtung! Es gibt Beschwerden und Beschwerden! Einige sind sicherlich angebracht, doch es gibt häufig Wett-Fans die verärgert sind, da sie verloren haben oder da der Bonus nicht zur Auszahlung kam, da sie gegen die Umsatzbedingungen verstoßen haben. Hier heißt es genau abwägen. Wer sich nicht sicher ist, der wirft am besten einen Blick auf den Sportwetten Vergleich.

Auf Bewertungen von Experten und Freunden vertrauen!

Ein direktes Feedback kommt von Menschen in deinem Umfeld bei denen es sich ebenfalls um begeisterte Wett-Fans handelt. Ebenfalls kannst du online Informationen finden wie bspw. in Foren. Das Problem ist, dass du die Tipper und oftmals (selbst ernannten) Experten nicht kennst, und damit könnte es passieren, dass du auf ein schwarzes Schaf hereinfällst. Daher unsere Empfehlung: Niemals auf werbende Erfahrungsberichte hereinfallen, denn diese sind oft direkt von dem Wettanbieter selbst in Auftrag gegeben worden. Besser ist es, sich an die echten und kritischen Tests zu halten, wie die unsrigen. Denn wir nehmen kein Blatt vor den Mund und kritisieren auch einmal wenn es sein Muss.

Unsere Partner:

Das Fazit zum Sportwetten Anbieter Vergleich: Nur auf seriöse Buchmacher setzen

Nur dann, wenn du dich für einen seriösen, sicheren und vertrauenswürdigen online Sportwettenanbieter entscheidest, kannst du sicher sein, dass du Spaß an den Sportwetten hast und tatsächlich gewinnst – auch wenn kein Buchmacher dir Gewinne versichern kann. Wir empfehlen dir, bei der Suche nach einem neuen Wettanbieter einen Blick auf unseren Sportwetten Vergleich zu werfen. Damit weißt du direkt, auf welches Wettportal du problemlos setzen kannst.

Aber dennoch: Vertraue nicht jedem Wettportal blind, dass du online findest, sondern schau dir den Anbieter vor der Anmeldung genau an und berücksichtige dabei die in diesem Beitrag herausgestellten Merkmale eines seriösen Anbieters. Darüber hinaus solltest du dich stets an unserer Liste der besten online Buchmacher orientieren. Denke daran, hier erhältst du alle notwendigen Informationen, die du für deine Entscheidung benötigst.

Fassen wir am Ende zusammen: der beste Sportwettenanbieter überzeugt mit einem breiten Angebot, vielfältigen Ein- und Auszahlungsmethoden, fairen Bonusbedingungen und hervorragenden Quoten. Am Ende ist es wichtig, dass du dir selbst darüber im Klaren bist, welche Voraussetzungen der Buchmacher für dich erfüllen muss. Denn nur so kannst du sicher sein, den Sportwetten Anbieter zu finden, der nicht nur für uns, sondern auch für dich der Beste ist.

FAQ zum Sportwetten Test

Nachfolgend stellen wir in unserer Sportwetten FAQ noch weitere Fragen und die passenden Antworten vor.

Sind online Sportwettenanbieter seriös? Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Doch wenn du bei der Auswahl darauf achtest, dass der Anbieter im Fußbereich, eine gültige EU-Lizenz oder deutsche Sportwettenlizenz aufweist, ein Impressum integriert hat sowie AGBs, dann bist du auf der sicheren Seite. Keine Lizenz, bedeutet Finger weg.

Was tun, wenn das Wettkonto gesperrt wird? Wird das Wettkonto gesperrt, dann kann das viele Gründe haben. Bei einem seriösen Anbieter ist das der Fall, wenn das falsche Passwort oder der falsche Benutzername öfters eingegeben wurde. In dem Fall einfach über den Link „Passwort vergessen“ ein neues erstellen. Sofern dein Konto aus einem anderen Grund gesperrt wurde, ist es notwendig, dass du den Kundensupport kontaktierst, um so das Problem schnellstmöglich aus der Welt zu schaffen.

Wie kann ein Sportwetten Test im Internet helfen? Bei der schier unendlichen Auswahl an Wettanbietern ist es nicht einfach, sich selbst ein Urteil über die Firmen zu bilden. Ein einzelner Sportwetten Test dauert mehrere Tage und Wochen, um den Anbieter jeweils in jeder einzelnen Test Kategorie zu überprüfen. Dabei geht es auch um die Beurteilung verschiedener Ligen und Events, sodass ein einzelner Blick gar nicht aussagekräftig genug wäre. Wir haben für unsere Leser all diese Sportwetten Tests durchgeführt und bieten daher eine objektive und nützliche Meinung und Beurteilung der einzelnen Wettanbieter.

Welche Kriterien sind im Wettanbieter Test wichtig? In unserem Sportwetten Test haben wir uns unzählige Test Kriterien genau angesehen und jeden einzelnen Buchmacher unter die Lupe genommen. Vor allem die Sicherheit, Seriosität, aber auch der Quotenschlüssel und die Lizenz spielten bei der Beurteilung eine große Rolle. Fernab dieser wichtigen Standards wurden in unserem Sportwetten Test auch die Wettquoten auf Ereignisse, das generelle Wettangebot sowie die Live Wetten, der Kundenservice, der Bonus, die Webseite, Ein- und Auszahlungen sowie weitere einzelne Details überprüft.

Wettkonto bei einem oder mehreren Anbietern eröffnen? Für viele Sportwetten Nutzer ist es durchaus sinnvoll, mehr als ein Wettkonto zu besitzen. Jeder Online Wettanbieter hat individuelle Stärken und Schwächen. So können Wettfans die jeweiligen Vorteile des Buchmachers für sich nutzen. Nie ist ein Buchmacher bei allen Events und Wetten gleichermaßen stark, sodass Kunden bei der Suche ihrer Wette immer auf die jeweils beste Quote wetten können, die sie durch die unterschiedlichen Anbieter zur Verfügung haben.

Welches sind die besten Sportwetten Tipps? Wer sich für Sportwetten interessiert, sucht nach natürlich auch nach einer passenden Sportwetten Strategie oder nach den besten Sportwetten Tipps. Generell sollten sich Wett-interessierte Menschen viel Zeit nehmen, um den Wettanbieter auszuwählen. Ein Sportwetten Test kann an dieser Stelle sehr hilfreich sein, um die nötigen Informationen zu erhalten. Anschließend ist es wichtig, sich tatsächlich mit den angebotenen Wettarten und allen Funktionen des Wettanbieters vertraut zu machen. Danach müssen Kunden Wettquoten vergleichen und die jeweils besten Quoten auswählen sowie Informationen zu den anstehenden Wettereignissen einholen. Als letzter Sportwetten Tipp geben wir auch die Budget Planung an, die zuvor definiert und vor allem eingehalten werden muss.

Warum muss ich in Deutschland Wettsteuer bezahlen? Für Deutschland wurde im Jahr 2012 die Wettsteuer eingeführt, die vom Wettanbieter an den Fiskus entrichtet werden muss. Diese Wettsteuer lässt sich nicht umgehen von den Unternehmen. Da die Wettanbieter allerdings je nach Quotenschlüssel nur um die fünf bis sieben Prozent Gewinn realisieren, sind fünf Prozent Wettsteuer quasi der gesamte Gewinn. Aus diesem Grund wird die Wettsteuer an die Wettspieler weitergegeben – je nach Buchmacher direkt beim Einsatz oder beim Gewinn einer Wette.

Gibt es Sportwetten Anbieter, bei denen ich steuerfrei wetten kann? Wenn ein Wettunternehmen eine höhere Gewinnmarge als die besagten fünf Prozent hat, dann kann es sein, dass die Wettsteuer von der Firma übernommen wird. Für den Kunden klingt das auf den ersten Blick wie ein positiver Traum, da die fünf Prozent Wettsteuer nicht fällig werden. Zu beachten ist aber, dass das Unternehmen dann auf andere Art und Weise die Gewinne erhöhen möchte, sodass die Quoten meist insgesamt schlechter ausfallen.

Was ist der Quotenschlüssel? Der Quotenschlüssel wird auch Auszahlungsschlüssel genannt und gibt an, wie viel Prozent der Umsätze bei einem Wettanbieter wieder an die Kunden zurückgehen. Buchmacher kalkulieren langfristig mit diesem Wert, der meist bei etwa 95 Prozent liegt. Das bedeutet, dass 95 Prozent der Einnahmen wieder an die Sportwetten Nutzer gehen und fünf Prozent als Gewinn beim Unternehmen verbleibt. Je höher das prozentuale Quotenniveau, desto besser für die registrierten Kunden des Buchmachers.

Was ist bei der Auswahl eines Buchmachers zu beachten? Im Vorfeld solltest du dir Gedanken darüber machen, was du von dem Anbieter erwartest. Ein enormes Fußballangebot, Tennis, vielfältige Zahlungsoptionen evtl. mit Kryptowährungen oder Live-Streams? Es kann nützlich sein, eine Liste mit den wichtigsten Punkten zu erstellen, die dann mit den Erfahrungsberichten in einem Sportwetten Vergleich abgeglichen werden.

Sind Sportwetten in Deutschland legal? Hier können wir mit einem klaren Ja antworten, besonders dann, wenn der Betreiber mit einer deutschen Sportwettenlizenz ausgestattet ist und sich so an die Vorgaben des Glücksspielstaatsvertrags hält. Sofern der Buchmacher über eine Lizenz von bspw. Curaçao oder Malta verfügt ist das Wetten ebenfalls im Rahmen der europäischen Gesetze legal.

Sollte ich bei mehr als einen online Wettanbieter ein Konto eröffnen? Dies ist durchaus sinnvoll, denn jeder Buchmacher weist seine ganz eigenen Stärken im Sportwetten Vergleich auf, die du nutzen solltest – besonders in Hinsicht auf die Quoten.